Топ-менеджер Роскосмоса сбежал за границу

Гендиректор российского Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрий Яскин сбежал в Европу. Российские власти подали его в международный розыск.

Как сообщают российские СМИ, управленец покинул страну после того, как на предприятии начала проверку служба внутреннего аудита Роскосмоса.

НИИ, возглавляемый Яскиным, является ведущим предприятием Роскосмоса по контролю и обеспечению стойкости электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к ионизирующим излучениям космического пространства. Кроме того, на предприятии ведутся разработки авиационных бортовых радиомаяков системы КОСПАС/САРСАТ, персональных радиомаяков с встроенными приемниками ГЛОНАСС/GPS и средств симплексной голосовой связи для взаимодействия с поисковыми службами.

В апреле Яскину было разрешено выехать в командировку в Европу. Ему был выдан загранпаспорт, однако по окончании срока командировки директор в Россию не вернулся, отправив в Роскосмос заявление об увольнении "по собственному желанию".

В самой госкорпорации факт увольнения директора подтвердили, добавив, что он покинул пост еще 17 апреля.

Российское издание "Коммерсант" указывает, что отъезд Яскина совпал с началом внутреннего аудита в НИИ КП, инициированного по распоряжению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Последний раз экс-директора предприятия видели в Греции. Теперь деятельность Яскина во главе НИИ КП проверит ФСБ России.