Додон заявил о переносе местных выборов на будущий год ...

По мнению занимающего должность президента Игоря Додона, местные выборы будут перенесены на год и пройдут не раньше середины 2020 года.

Об этом Додон заявил в эфире контролируемого им телеканала NTV-Moldova.

Додон считает, что в этом году местных выборов не будет. Он также сообщил, что проведение местных выборов в нынешнем году возможно лишь в одном случае, если

Будет создана коалиция ПСРМ и Блока “ACUM”.

"Если не будет такой коалиции – некому будет утверждать дату проведения местных выборов, и тогда мандат нынешних избранников автоматически продлевается до следующих выборов, и в этом случае местные выборы пройдут не раньше середины следующего года", – заявил Додон.

Ранее вице-председатель правящей Демпартии Андриан Канду заявил, что местные выборы пройдут в указанные законом сроки, летом нынешнего года. Канду сделал это заявление, несмотря на то, что дату местных выборов может объявить лишь парламент, а для того, чтобы они могли пройти в июне, дата выборов должна была быть объявлена еще в апреле.

Мандаты нынешних местных избранников истекают в конце июня.