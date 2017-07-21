В Украине задержан мошенник из Молдовы
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Украинские пограничники задержали разыскиваемого Интерполом мошенника из Молдовы.
Гражданин Молдовы, 1993 года рождения, был задержан на границе с Беларусью в пункте пропуска "Выступовичи".
Молдаванин находился в международном розыске Интерпола за совершение мошеннических действий в Румынии.
"База данных международной уголовной полиции "Интерпол" сработала на гражданина Республики Молдова, 1993 года рождения, который попутным транспортом пытался через пункт пропуска попасть на территорию нашего государства", - говорится в сообщении пресс-службы Житомирского отряда Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Задержанный гражданин Молдовы был передан в Национальную полицию для проведения следственных действий.
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