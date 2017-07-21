Чубашенко: Додон анонсировал сохранение режима Плахотнюка и расписался в своем бессилии ...

Такого мнения придерживается член “Нашей Партии” Дмитрий Чубашенко. Своим анализом ситуации он поделился в соцсети.

“Додон объявил, что вероятность досрочных парламентских выборов в Молдове достигла 90%. Тем самым он анонсировал сохранение режима Плахотнюка, продолжение гражданского противостояния в государстве и расписался в своем бессилии, как человека, считающего себя главой этого государства, это противостояние остановить, и этот режим демонтировать.

Додон сам является активным участником этого противостояния, выступая по одну из сторон его баррикад. Если неспособность лидера ПСРМ стать президентом всех граждан Молдовы и примирить их объясняется просто бессилием, это еще полбеды. Хуже, если он сознательно и цинично провоцирует гражданское противостояние в расчете получить какие-то дивиденды даже не для своей партии, а лично для себя.

Ясно одно: Додон не хочет бороться с олигархическим режимом Плахотнюка, сохраняющим полный контроль над захваченным государством. Для Плахотнюка что 90% досрочных выборов, что 10% коалиции, формальной или нет, явной или скрытной, добровольной или невольной, с ПСРМ - все хорошо. Власть все равно остается у него”, - отмечает политик в своей публикации в Facebook. По его убеждению, Плахотнюк в своих интересах продолжит разводить народ по разным сторонам баррикад, а Додон будет оставаться подельником этого нескончаемого гражданского противостояния.

“На последних парламентских выборах две партии войны, с одной стороны, ПСРМ, с другой стороны, ACUM, вели непримиримую схватку, сталкивая лбами своих сторонников-избирателей. В результате выиграл режим Плахотнюка. После выборов, как они друг друга называют, "нацики" и "социки" оказались не в состоянии договориться о формировании дееспособной власти. Эта уродливая телега - нефункциональный, импотентный парламент - никуда не едет, опять же на радость режиму Плахотнюка, который снова в выигрыше.

Плахотнюк будет и дальше делать все, чтобы эта внутренняя гражданская война продолжалась. Он будет и дальше разводить всех нас по разные стороны баррикад, потому что, пока мы воюем друг с другом, захватившее власть ворье может и дальше бесконтрольно грабить страну и эксплуатировать нищающий народ.

Досрочные выборы, которые анонсировал Додон, будут проходить по старым правилам - по смешанной системе, утвержденной социалистами и демократами, со старым ЦИК, с подкупом избирателей, без контроля над фальсификациями, даже без экзит-полов. Это снова будет триумф денег, админресурса, оболванивающей пропаганды и тупой геополитики. То есть это снова будет победа режима Плахотнюка. Додон выступает соучастником всей этой вакханалии. Подельником нескончаемого гражданского противостояния, имитации борьбы с воровством и коррупцией, сохранения мафиозного государства, в котором уничтожена Конституция и полностью отсутствует контроль общества над властью.

Додон, который не только не хочет бороться с режимом Плахотнюка, но фактически является его частью, не меньше отвечает за беззаконие, несправедливость, бедность и исчезновение народа, чем сам Плахотнюк”, - делает вывод Дмитрий Чубашенко.