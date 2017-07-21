Коломойский решил вернуться в Украину до инаугурации Зеленского
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Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину после почти двух лет отсутствия на родине. Он прибыл на самолёте из Тель-Авива в город Днепр в ночь с 15 на 16 мая.
В комментарии изданию theБабель Коломойский подтвердил, что вернулся в Украину. На уточняющий вопрос, чем займется в первую очередь, бизнесмен ответил, что не знает, - сообщает Интерфакс-Украина.
Издание также напоминает, что ранее Коломойский заявлял, что собирается вернуться в Украину уже после официального вступления в должность новоизбранного президента Владимира Зеленского.
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