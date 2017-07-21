Экс-министр транспорта получил реальный тюремный срок за коррупцию ...

Соответствующее решение принято судьями Апелляционной палаты Кишинёва, отменившими решение предшествующей инстанции, которая назначила Киринчуку 1 год четыре месяца условного лишения свободы.

«За злоупотребление служебным положением бывший министр был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать государственные должности в течение 5 лет», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается также, что суд ужесточил наказание сообщнику Киринчука: предприниматель получил два года тюрьмы.

Решение Апелляционной палаты может быть обжаловано в Высшей судебной палате.

Напомним, в 2017 году Юрий Киринчук, находясь в должности министра транспорта, был обвинён в организации преступной схемы с целью получения финансовой выгоды в особо крупных размерах. В ходе следствия чиновник вину свою признал и был отправлен в отставку.

В 2016-2017 гг. в результате преступных действий министра один из подрядчиков по строительству автодорог был вынужден подписать документы о передаче 50% работ стоимостью около 9 миллионов евро контролируемым чиновником компаниям. Более того, по указанию министра, предпринимателя обязали уступить еще пять процентов суммы контракта, то есть, 400 тыс. евро.

Также Киринчук обвинялся в злоупотреблении служебным положением при организации экономически необоснованного ремонта подъездной дороги за счет дорожного фонда к селу Флорень на общую сумму 8 404 785 леев. Там же находится компания "Fortina Labis", в которой Киринчук является совладельцем.