Украинский парламент определил дату инаугурации Владимира Зеленского
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский принесет присягу и официально вступит в должность главы государства 20 мая. Церемония начнётся в 10.00 по местному времени.
Соответствующее решение было принято в четверг депутатами Верховной Рады Украины, передает rbc.ua. За утверждение даты инаугурации проголосовали 315 депутатов, двое высказались против, 15 – воздержались.
Ранее избранный президент призывал Верховную Раду назначить инаугурацию на 19 мая и обвинял депутатов в затягивании вопроса. Парламентарии, выступавшие против этой даты, мотивировали свою позицию недопустимостью проведения праздничных мероприятий в День памяти жертв политических репрессий.
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