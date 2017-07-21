Население стран Евросоюза не видит перспектив организации ...

Более половины граждан ЕС считают, что Евросоюз распадется в ближайшие 20 лет, а треть населения видят реальной возможность возникновения конфликта между странами Сообщества.

Как сообщает The Guardian, об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного в 14 станах ЕС по заказу Европейского совета по внешним делам.

По данным опроса, в таких странах, как Франция, Германия, Бельгия, Италия, Голландия, Австрия, Словакия, Румыния, Греция, Чехия и Польша, большинство опрошенных полагают, что распад Евросоюза является реальным в ближайшие 10-20 лет.

Самый высокий процент европессимистов в Словакии (66%). За ней следует Франция и Румыния, в которых коллапс Европейского союза предсказывают 58% опрошенных.

Лишь в таких странах, как Швеция (44%), Дания (41%) и Испания (40%) был отмечен уровень ниже половины среди тех, кто с пессимизмом оценивает перспективы Евросоюза в ближайшие 20 лет.

Кроме того, спустя почти 70 лет с момента основания Европейского союза, трое из 10 европейцев считают возможным конфликт между странами Союза. Треть избирателей во Франции и Польше считают возможным риск возникновения войны. Опрос показывает, что среди них большинство составляют те, кто не намерен участвовать в намеченных на 23-26 мая выборах в Европарламент, либо те, кто проголосует за экстремистов.