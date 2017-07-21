Партнеры Плахотнюка отменили свой грандиозный митинг в Бухаресте ...

Один из основных партнеров партии Владимира Плахотнюка, Социал-демократическая партия Румынии объявила об отмене запланированного на 22 мая грандиозного митинга в Бухаресте.

Официальным мотивом стало нежелание "блокировать столицу".

Всего лишь за день до отмены митинга, генеральный секретарь партии Кодрин Штефэнеску объявил, что правящая партия Румынии намерена провести в Бухаресте митинг, в котором примут участие 120 тысяч человек из южных уездов Румынии.

В то же время, румынские СМИ сообщают, что истинным мотивом отмены митинга стала реальная опасность конфронтации с противниками правящей партии.

Решение об отмене митинга было принято после того, как на прошлой неделе тысячи манифестантов освистали руководство правящей партии и лично Ливиу Драгня и премьер-министра Виорику Дэнчилэ на партийных митингах СДПР в Яссах и Галаце.

Возглавляемая Ливиу Драгня Социал-демократическая партия является официальным партнером молдавской Демпартии, возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком. Примечательно, что и Плахотнюк находится под уголовным преследованием в Румынии в рамках уголовного дела по факту организованных преступных действий, отмывания денег и трафика людей.