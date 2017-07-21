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Меркель считает, что Евросоюз должен разработать более агрессивную внешнюю политику

Опубликовано : 16 май 2019 г. 15:30 | Просмотров: 369 | Категория: Мир

Объединённая Европа должна поменять свою позицию, чтобы противостоять вызовам, исходящим от трёх крупных мировых держав – России, Китая и США. Евросоюзу необходимо отбросить внутренние конфликты и разработать более агрессивную внешнюю и оборонную политику.

Как сообщает BBC, об этом в рамках большого интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Беседа с журналистами состоялась в преддверии выборов в Европарламент, которые намечены на конец мая 2019 года.

"Они [Китай, Россия и США] заставляют нас снова и снова находить общие позиции. Это часто сложно, учитывая наши разные интересы. Но мы это делаем - достаточно вспомнить, например, нашу политику в отношении конфликта на Украине", - передает слова из интервью с Меркель газета Guardian.

Канцлер убеждена, что Евросоюзу необходимо проявлять политическую силу, соизмеримую с экономическими возможностями, что позволит действовать независимо от крупных мировых конкурентов. В качестве примера она привела твёрдую позицию ЕС в  отношении сделки по ядерной программе Ирана, от участия в которой президент США Дональд Трамп решительно отказался.

Меркель также подчеркнула, что ЕС должен отложить свои внутренние конфликты и разработать более агрессивную внешнюю и оборонную политику.

Ангела Меркель возглавляет правительство Германии уже 14 лет, она является одним из самых популярных и влиятельных политиков в Европе и во всё мире. В октябре 2018 года Меркель заявила, что это её последний срок на посту канцлера, и в выборах 2021 года она участвовать не будет.


Метки к статье: Ангела Меркель, Евросоюз, вызовы, внешняя политика, интервью

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