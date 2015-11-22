Структура Плахотнюка спекулирует на возмущении по поводу роста цен на топливо ...

Власти организовали протест “общественников” после того, как днем ранее при их же попустительстве взлетели цены на автомобильное топливо.

В четверг подконтрольная олигарху Владимиру Плахотнюку организация “Город без маршруток“ объявила о проведении в пятницу на кишиневской Площади Великого Национального Собрания “протеста против повышения цен на топливо”.

Группу возглавляет контролируемый структурами олигарха “общественник” Михаил Багас. Багас известен тем, что является одним из постоянных “экспертов“ властного холдинга, а также тем, что он был помощником Сильвии Раду, назначенной мэром Кишинева также будучи кандидатом Владимира Плахотнюка.

О проведении данного мероприятия было объявлено в соцсетях, инициатором выступила группа "ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам" и группа "SUNT CONTRA scumpirii carburanților!".

"Только вместе, мы сможем остановить этот сговор НАРЭ и импортёров топлива !!! Завтра организация подаст все необходимые документы, для легализации мероприятия", - говорится в сообщении организаторов, которые “забыли” уточнить, что НАРЭ полностью контролируется лидером правящей Демпартии, олигархом Владимиром Плахотнюком, который контролирует и экспортеров нефтепродуктов.

Накануне, автозаправочные станции резко повысили цены на топливо. Таким образом, бензин подорожал на один лей и десять банов, а дизельное топливо — на 85 банов.

В свою очередь, власти никак не отреагировали на это повышение энергоносителей.