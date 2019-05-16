Молдова вновь потерпела фиаско на Евровидении ...

Молдавская исполнительница Анна Одобеску с композицией “Stay” не смогла пройти в финал популярного песенного конкурса Евровидение-2019, который проходит в эти дни в Израиле.

16 мая в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал, в результате которого путёвку в финал конкурса получили Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта. Молдова необходимого количества баллов от жюри и зрителей не набрала.

В ходе первого полуфинала, прошедшего 14 мая, были отобраны Греция, Кипр, Чехия, Белоруссия, Исландия, Сербия, Эстония, Австралия, Сан-Марино и Словения.

Финал Евровидения-2019 состоится 18 мая.

Это уже не первый провал молдавских исполнителей на популярном европейском конкурсе. Впервые Молдова отправила своего представителя на Евровидение в 2005 году. С тех пор добраться до финала молдавским певцам не удавалось четырежды: в 2008 году (Джета Бурлаку), в 2014 году (Кристина Скарлат), в 2015 (приглашенный украинец Эдуард Романюта), в 2016 (Лидия Исак).

Лучший результат за всю историю участия Молдовы в Евровидении был у группы «SunStroke Project», которая в 2017 году с песней «Hey, Mamma!» завоевала 3-е место. В 2018 году DoReDos с композицией «My Lucky Day» заняла 10-е место.