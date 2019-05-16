`Газпром` намерен отсудить у предприятия `Молдовагаз` более 300 млн долларов ...

Российский концерн `Газпром` подал в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ очередной иск на своё дочернее предприятие `Молдовагаз`. Дата рассмотрения дела пока не определена.

Российский концерн `Газпром` подал в Международный коммерческий арбитражный суд очередной иск на своё дочернее предприятие `Молдовагаз`. Дата рассмотрения дела пока не определена.

”В феврале 2019 года "Газпром" обратился в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ с иском о взыскании с “Молдовагаза” задолженности за природный газ, поставленный в 2016 году, в размере $329 548 935,02”, — цитирует сообщение газового холдинга информагентство RNS.

Издание напоминает, что аналогичный иск уже был удовлетворён в августе 2018 года. Тогда “Молдовагаз” обязали выплатить задолженность по газу за 2015 год в размере 475,828 млн долларов.

Предприятие “Молдовагаз” было основано в 1999 году. Учредителями выступили российский "Газпром", молдавское правительство и администрация приднестровского региона.