Пресечена деятельность преступной киберсети, обокравшей пользователей на 100 млн долларов ...

В результате широкомасштабной международной операции разоблачена преступная сеть хакеров GozNym, от которой пострадали более 40 тысяч пользователей по всему миру.

С помощью вредоносного программного обеспечения злоумышленникам удалось украсть 89 миллионов евро или порядка 100 миллионов долларов у физических лиц, предприятий и финансовых структур.

На сегодня возбуждены уголовные дела в отношении подозреваемых из Грузии, Украины, Молдавии и США. В то же время пятеро российских граждан пока находятся на свободе, двое из них скрываются на территории РФ, Москва выдавать их отказывается. Предполагаемый глава сети, 35-летний уроженец Тбилиси, и его ближайший помощник – были задержаны в Грузии. Масштабная операция по ликвидации сети включала шесть стран, в том числе Германию и Болгарию, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на данные Европола.

"Мы идентифицировали более 41 тысячи пострадавших и ничего не подозревавших об этом граждан европейских и североамериканских стран, которые считали, что они нажимают на простой счет-фактуру или уведомление, имеющие отношение к их бизнесу, а вместо этого они предоставляли хакерам доступ к своей сугубо личной и конфиденциальной информации. Среди жертв мошенничества были как семейные предприятия, так и крупные юридические фирмы, международные корпорации, а также некоммерческие организации, работавшие с детьми-инвалидами", - сообщил на пресс-конференции в Гааге американский прокурор Скотт Брэди, участвовавший в международной операции.