Зеленский намерен провести в Украине полный аудит государства

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского намерена в первые 100 дней провести "аудит государства", в том числе перепись населения, чтобы понять, в каком состоянии находится Украина.

Об этом заявил идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов.

"Сегодня никто не понимает, что в государстве, и кто в государстве. Для того, чтобы делать какие-либо преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс", - отметил Стефанчук, добавив, что это обязательство прописано в программе Владимира Зеленского и будет проведено в первые 100 дней его деятельности в должности президента.

По его словам, от результатов переписи населения зависят, в частности, количество депутатов в Верховной Раде и социальные программы.

"Это же не нормально, что у нас сегодня - мы даже не знаем не только сколько людей, а сколько людей имеют какой-то правовой статус, потому что если вы заглянете в любую областную администрацию, вы увидите, что там половина людей, которые имеют инвалидность второй группы, чернобыльцы, так далее - люди, которые никогда там не были.

Нам нужно провести аудит, и только после этого мы можем честно с народом начать дискуссии, как ее развивать", - добавил Стефанчук.

Последняя перепись населения проводилась в Украине в 2001 году.