Молдову на инаугурации Зеленского представит незаконный премьер-министр

Незаконно занимающий должность премьер-министра Молдовы Павел Филип поедет в Киев для участия в инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об участии Филипа в инаугурации президента Украины сообщило агентство Интерфакс-Украина, опубликовавшее список иностранных официальных лиц, приглашенных на церемонию.

Филип находится в списке вместе с президентами Литвы, Венгрии, Латвии, Эстонии, Грузии, ФРГ, вице-президентом Турции, главой парламента Азербайджана и другими официальными лицами.

В то же время, известно, что Павел Филип незаконно продолжает занимать должность премьер-министра.

Согласно Закону о правительстве (ст.12), "полномочия правительства прекращаются с даты утверждения результатов выборов нового Парламента и признания действительными мандатов вновь избранных депутатов Конституционным судом". Решение о признании мандатов депутатов новоизбранного парламента имело место еще 9 марта.

Кроме того, не было ни одного нормативного акта, которым бы определялось, что Павел Филип продолжает исполнять обязанности премьер-министра.

Павел Филип является первым вице-председателем возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии. В настоящий момент Филип является депутатом, избранным по спискам этой же партии и возглавляет фракцию Демпартии.

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет в ходе торжественного заседания Верховной Рады, которое состоится 20 мая.