Додон заменил Митрополита на церковном Марше семьи
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Занимающий должность президента Игорь Додон возглавил организованное Митрополией Молдовы шествие "в поддержку традиционной семьи".
Додон с семьей присоединился к Маршу, на его финальной стадии, вблизи центральной Площади.
Примечательно, что сам Митрополит Кишиневский и Всея Молдовы Владимир, по чьему призыву прошел Марш, в шествии замечен не был, сев в свой лимузин.
"Несмотря на попытки привить нам чуждые ценности, более 90% наших граждан считают себя сторонниками и защитниками традиционной семьи и традиционных ценностей. Мы не позволим разрушить основы нашего общества", - написал Додон в своем фотоотчете в соцсетях.
В Марше приняли участие священнослужители Митрополии Молдовы с семьями и несколько сот прихожан.
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