Додон заменил Митрополита на церковном Марше семьи ...

Додон с семьей присоединился к Маршу, на его финальной стадии, вблизи центральной Площади.

Примечательно, что сам Митрополит Кишиневский и Всея Молдовы Владимир, по чьему призыву прошел Марш, в шествии замечен не был, сев в свой лимузин.

"Несмотря на попытки привить нам чуждые ценности, более 90% наших граждан считают себя сторонниками и защитниками традиционной семьи и традиционных ценностей. Мы не позволим разрушить основы нашего общества", - написал Додон в своем фотоотчете в соцсетях.

В Марше приняли участие священнослужители Митрополии Молдовы с семьями и несколько сот прихожан.