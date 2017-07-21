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Марк Ткачук: Сырбу окончательно стал собирательным образом Демпартии

Опубликовано : 18 май 2019 г. 17:33 | Просмотров: 3577 | Категория: Власть

Душевные травмы получившего пощечину Сергея Сырбу взяли верх над репутацией альфавожака ДПМ Владимира Плахотнюка, а установленный этой партией режим не смог воспользоваться шансом закрыть "неуклюжее дело" Григорчука.

Об этом написал в соцсетях доктор истории Марк Ткачук, комментируя последние эволюции заказного уголовного дела, по которому гражданского активиста Павла Григорчука уже три месяца содержат в тюрьме за пощечину вице-председателю ДПМ Сергею Сырбу.

Ниже, приводится полный текст комментария Марка Ткачука:

"Еще совсем недавно Демократическая партия казалась брутальной и грозной криминальной группировкой. Имидж ее лидера - этакого Мориарти и Аль Капоне молдавской политики - прочно сливался с имиджем этой гангстерской организации. Ею пугали детей и домашних животных, иностранных туристов и дипломатов. В то же время, по умолчанию считалось, что эта беспощадная к собственным врагам "мафия с парламентским лицом" не лишена своеобразной рациональности. Отчего-то думалось, что в этой большой патриархальной семье "финов", "кумэтров" и "нанашей" умеют видеть тонкую грань, отделяющую ужасное от смешного, вселяющее ужас от веселящего. Оказывается, все гораздо хуже...

Принцип "своих не сдаем и пусть все трепещут", понятно, очень и очень важен. Особенно для структуры, в которой все повязаны круговой порукой и блатной солидарностью. Но принцип этот действенен лишь до определенного предела. 
Когда жертва пощечины картинно отлеживалась несколько дней в больнице — это было забавно. И как-то очень не по-бандитски малодушно. Так и виделось, как кто-то из старших товарищей популярно так, на пальцах растолковывает Сергею Сырбу иную линию поведения при подобных "несчастных случаях". Так и слышалось: "Что же ты улегся, падло, как баба в койку! Теперь любой ботаник-комсомолец может вообразить, что нашего брата запугать можно!!!"

Но когда за машинальный шлепок ладошкой Павла Григорчука загнали на несколько месяцев в сырой подвал - серьезно поколебалась сама вера в легендарную духовитость отцов-основателей нынешнего режима. С этого момента они стали казаться ранимыми, капризными и мстительными женскими персонажами из мексиканских сериалов.

Когда Воронин пришел на суд и поручился за Григорчука многие не без облегчения решили, что это такая элегантная комбинация. Григорчук явно не мечтал увидеть в поручителях человека, которого он гневно клеймил все последние годы. Сам Воронин, напротив, сбивал с толку своим неслыханным для местных широт отеческим благородством. Плахотнюк, понятно, казался режиссером всего этого завораживающего действа. Тут тебе - не только нелепое "преступление", но и творчески затейливое, хитроумное "наказание". Мол, видишь Паша, как жизнь сложна! Мол, и тебе свойственно ошибаться! Урок на всю жизнь! Ну и так далее.

Но, увы, нет. Этой истории не суждено стать яркой иллюстрацией для учебника по политической педагогике. Это была не комбинация. Это был всего лишь - искренний порыв Воронина. А любые искренние порывы вызывают у главарей режима настолько неподдельное недоумение, что на этот раз они просто не оценили подаренный им шанс. Шанс избавиться от этого неуклюжего дела.

И вот - точка! Слезы, душевные раны и ментальный ущерб Сергея Сырбу взяли верх. Взяли верх над самым ценным, что было в Демократической партии. Над тем, что составляло основу ее могущества, что являлось единственным секретом ее триумфального правления. Над ее репутацией страшной, флегматично-непоколебимой, уверенной в своих силах организации. Такой, каким еще вчера многим виделся сам альфавожак этой партии - Владимир Плахотнюк.

Все это теперь безрассудно и решительно принесено в жертву к ногам Сергея Сырбу. Трансферт авторитета случился. И сегодня именно Сергей Сырбу с его драматическими душевными переживаниями, психологическими надрывами и юношеской истеричностью - персональное воплощение и собирательный образ настоящего члена Демократической партии. Понятно, что такой член и такая партия больше не кажутся страшными. Возможно, они все еще опасны. Насколько бывают опасны пубертатные подростки, впадающие в отчаяние и ярость от любого прыща на своей физиономии. Но в первую очередь Демократическая партия теперь смешна! Она комична! Как смешны и нелепы солидные люди, играющие в войнушку или в казаков-разбойников. Как смешны маменькины сынки, хвастающие в интернете своими сексуальными подвигами.

Все, хватит изображать из себя диктаторов-людоедов! Хватит рядиться в одежды блатных авторитетов. Смойте фломастерные наколки! У Сергея Сырбу для вас припасены иные ролевые игры.".

Ранее уже сообщалось, что  23 марта суд столичного сектора Чеканы вынес постановление об аресте на 30 суток гражданского активиста Павла Григорчука после того, как он дал пощечину вице-председателю правящей Демпартии, депутату Сергею Сырбу. Спустя месяц судья продлил еще на 30 суток арест Григорчука, несмотря на полное отсутствие законных мотивов для подобного решения. Это незаконное решение судьи было поддержано и судьями Апелляционной палаты Кишинева.

Инцидент имел место 21 марта, когда в одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.


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