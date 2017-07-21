Российские власти совсем запутались в собственной документации ...

(DOC) Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый опубликовал официальный документ МВД России, полностью опровергающий распространенное накануне рядом СМИ сообщение о том, что Усатый находится в розыске на территории России.

В частности, Усатый опубликовал недавно выданную ему московской структурой МВД России Справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования.

Согласно этому документу, МВД России уведомило Ренато Усатого об отсутствии в производстве какого-либо уголовного дела в отношении него.

Усатый предал гласности этот апостилированный документ после того, как накануне издания, контролируемые Игорем Додоном, Владимиром Плахотнюком, а также обвиненным в целом ряде финансовых и уголовных преступлений Германом Горбунцовым, развернули скоординированную кампанию, обвинив Усатого в целом ряде преступлений, основываясь на противоречивой информации МВД России об объявлении в розыск Ренато Усатого.

"Два порно сайта работают без выходных. Плахотнюковский называет беглым уголовником, а горбунцовский называет «солнцевским». А этот документ из МВД России опубликовать слабо?! Предлагаю всем СМИ обратиться в пресс-службу МВД РФ", - написал в соцсетях Усатый, опубликовав полученные им документы.

В пятницу, ряд СМИ опубликовал информацию МВД России о том, что Ренато Усатый находится в федеральном розыске. Примечательно, что российские власти не уточнили обязательной в подобных случаях ссылки на конкретные обвинения, ограничившись абсолютно банальным упоминанием "разыскивается по статье УК".

После появления этой информации, лидер "Нашей партии" предостерег от поспешных выводов, предложив "дожить до понедельника", когда он намерен поговорить онлайн об этой ситуации.

МВД России пока не вышло с какой-либо реакцией по этому поводу.