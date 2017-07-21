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В России авиапассажиры отказываются летать самолетом SSJ-100

Опубликовано : 19 май 2019 г. 12:38 | Просмотров: 2137 | Категория: Мир

Пассажиры рейса Аэрофлота Ульяновск-Москва отказались лететь самолетом Sukhoi Superjet 100 после отказа гидросистемы при взлете.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту и представителя авиакомпании.
Сообщается, что лайнер прервал взлет на скорости 55 километров в час.
"Все пассажиры этого рейса отказываются лететь на Сухом", — отметил источник.
Авиакомпания также подтвердила, что рейс Ульяновск-Москва задержали по технической причине, а пассажиры отказались лететь этим самолетом.
Утром, после того, как все пассажиры отказались лететь на этом судне, им был предоставлен резервный Airbus A320, который и доставил в Москву 84 пассажира.
Недовольство пассажиров российским самолетом SSJ-100 спровоцировала авиакатастрофа, произошедшая при жесткой посадке самолета в аэропорту Шереметьева, когда в результате пожара на борту погиб 41 пассажир из 78 находившихся на борту.
После авиакатастрофы, пользователи Сети составили петицию с предложением запретить эксплуатацию "Суперджетов". Тем не менее власти призвали не делать поспешных выводов и дождаться итогов расследования.


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