В России авиапассажиры отказываются летать самолетом SSJ-100

Авиакомпания также подтвердила, что рейс Ульяновск-Москва задержали по технической причине, а пассажиры отказались лететь этим самолетом.

Утром, после того, как все пассажиры отказались лететь на этом судне, им был предоставлен резервный Airbus A320, который и доставил в Москву 84 пассажира.

Недовольство пассажиров российским самолетом SSJ-100 спровоцировала авиакатастрофа, произошедшая при жесткой посадке самолета в аэропорту Шереметьева, когда в результате пожара на борту погиб 41 пассажир из 78 находившихся на борту.

После авиакатастрофы, пользователи Сети составили петицию с предложением запретить эксплуатацию "Суперджетов". Тем не менее власти призвали не делать поспешных выводов и дождаться итогов расследования.