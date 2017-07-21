В России авиапассажиры отказываются летать самолетом SSJ-100
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Пассажиры рейса Аэрофлота Ульяновск-Москва отказались лететь самолетом Sukhoi Superjet 100 после отказа гидросистемы при взлете.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту и представителя авиакомпании.
Сообщается, что лайнер прервал взлет на скорости 55 километров в час.
"Все пассажиры этого рейса отказываются лететь на Сухом", — отметил источник.
Авиакомпания также подтвердила, что рейс Ульяновск-Москва задержали по технической причине, а пассажиры отказались лететь этим самолетом.
Утром, после того, как все пассажиры отказались лететь на этом судне, им был предоставлен резервный Airbus A320, который и доставил в Москву 84 пассажира.
Недовольство пассажиров российским самолетом SSJ-100 спровоцировала авиакатастрофа, произошедшая при жесткой посадке самолета в аэропорту Шереметьева, когда в результате пожара на борту погиб 41 пассажир из 78 находившихся на борту.
После авиакатастрофы, пользователи Сети составили петицию с предложением запретить эксплуатацию "Суперджетов". Тем не менее власти призвали не делать поспешных выводов и дождаться итогов расследования.
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