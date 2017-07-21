Януковича не пригласили на инаугурацию Зеленского

Приглашения на церемонию вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского направлены всем бывшим главам страны. Исключение сделано только для Виктора Януковича.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание “Украинская правда”. Приглашение получил в том числе и действующий президент Пётр Порошенко, проигравший Зеленскому на минувших выборах.

Торжественная церемония вступления в должность избранного президента назначена на 20 мая. Мероприятия начнутся в 10.00 – Владимир Зеленский примет присягу в Верховной Раде, после чего ему будут представлены командующие Вооруженных сил Украины. Далее президент отправится в Мариинский дворец на встречу с официальными делегациями.

По планам, после торжеств Зеленский проведёт двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств. Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.