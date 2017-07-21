В Армении начался второй и самый главный этап революции

В Ереване активисты начали блокировать здания судов. В воскресенье вечером к таким действиям своих сторонников призвал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он анонсировал второй и самый главный этап революции.

В своей публикации в Facebook премьер призвал людей прийти ранним утром к зданиям судов и блокировать входы и выходы, “так, чтобы никто не мог войти внутрь”. Он также сообщил, что выступит перед манифестантами в 12.00 с важными заявлениями.

Местные СМИ сообщают, что с утра в Ереване уже заблокированы здания судов, включая Конституционный суд. Также перекрыты входы и выходы у суда в общине Нор Норк, где несколько дней назад был выпущен на свободу экс-президент Армении Роберт Кочарян, проходящий по резонансному делу о свержении конституционного строя.

В свою очередь президент Армении Армен Саргсян призвал всех граждан сохранять спокойствие, соблюдать Конституцию и законы страны.