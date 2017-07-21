В Киеве проходит церемония инаугурации Владимира Зеленского
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20 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский вступает в должность. Впервые в истории независимой Украины церемония проводится в будний день.
Ранее сообщалось, что торжественные мероприятия начинаются в 10.00 – Владимир Зеленский примет присягу в Верховной Раде, после чего ему будут представлены командующие Вооруженных сил Украины. Далее президент отправится в Мариинский дворец на встречу с официальными делегациями.
По планам, после торжеств Зеленский проведёт двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств. Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.
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