В Киеве проходит церемония инаугурации Владимира Зеленского ...

20 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский вступает в должность. Впервые в истории независимой Украины церемония проводится в будний день.

Ранее сообщалось, что торжественные мероприятия начинаются в 10.00 – Владимир Зеленский примет присягу в Верховной Раде, после чего ему будут представлены командующие Вооруженных сил Украины. Далее президент отправится в Мариинский дворец на встречу с официальными делегациями.

По планам, после торжеств Зеленский проведёт двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств. Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.