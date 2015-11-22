19 мая в Бухаресте прошел марш под лозунгом `Румыния – это Европа`. По словам организаторов, прошедший митинг – это “просто возможность продемонстрировать свою приверженность идеям единой Европы”.

Несмотря на то, что шествие было заявлено как аполитичное и не приуроченное к выборам в Европарламент, участники акции в своих выступлениях припомнили румынскому правительству некоторые непопулярные меры, ограничение свободы слова, и стремление изменить законы в пользу коррумпированных чиновников, передает Euronews.

“Наше правительство недавно приняло меры, которые оказались совершенно непопулярны среди населения, и подверглись критике со стороны ЕС. Что касается граждан Румынии, то ЕС — их союзник, потому что предложенные правительством изменения в уголовном кодексе совершенно неприемлемы — так считаю и я, и те, кто пришёл сюда”, - заявил в ходе митинга один из его организаторов Тудор Брадатан.

В то же время участники шествия призвали своих сограждан не оставаться пассивными и осуществить право голоса на грядущих выборах в Европарламент, несмотря на растущий евроскептицизм и сложную ситуацию в самой Румынии.