Президент Украины в день своей инаугурации объявил о роспуске парламента ...

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады в своей инаугурационной речи перед украинскими депутатами.

"Я распускаю Верховную раду", - заявил Зеленский во время обращения в Верховной Раде.

"Народные депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет. Будем с вами работать. Поэтому я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс", - сказал он перед этим.

"И сделайте, пожалуйста, открытые списки", - добавил президент Украины.

После объявления о роспуске Рады, Зеленский заявил, что у Верховной Рады теперь есть два месяца, в течение которых должны быть приняты соответствующие законы.

Владимир Зеленский распустил Верховную Раду, несмотря на то, что очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года.

О решении Зеленского распустить Раду стало известно 18 мая, когда украинские СМИ опубликовали проект соответствующего указа. В проекте указа констатировалось, что президент Украины имеет право распустить Раду на том основании, что с 19 февраля 2016 года, после выхода из парламентской коалиции партий "Батькивщина" и "Самопомощь", в двух оставшихся фракциях ("Блоке Петра Порошенко" и "Народном фронте") числится менее 226 депутатов, то есть меньше половины конституционного состава парламента.