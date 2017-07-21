В Армении заблокированы здания судов по призыву премьер-министра Никола Пашиняна ...

Как сообщает ереванское бюро Радио "Свобода", заблокирован вход в здание суда общей юрисдикции в ереванской общине Нор Норк, решением судьи которого в субботу из-под стражи был освобожден бывший президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя.

Также заблокированы входы в здания других судов в Ереване, в том числе в здание Конституционного суда.

Премьер-министр Пашинян, выступив с заявлением, призвал к реформе судебной власти.

Как отметил Пашинян, сегодня в Армении сформированы две легитимные ветви власти – исполнительная и законодательная, а третья ветвь власти – судебная, остается под влиянием бывшей коррумпированной системы.

Пашинян подчеркнул, что истек срок, в течение которого судебная власть должна была сама в себе преодолеть коррупцию. "Пришло время для оперативного вмешательства", - заявил премьер.

Пашинян, в частности, отметил, что все судьи должны подвергнуться процессу ветирования на предмет их политических связей, имущества и так далее.

Кроме того, все судьи, чьи приговоры впоследствии были признаны незаконными Европейским судом по правам человека, а также те, кто знает, что не сможет действовать беспристрастно, должны подать в отставку.