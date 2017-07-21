Президент – не идол! Зеленский призвал чиновников не вешать его портрет в кабинетах ...

В своей инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский посоветовал чиновникам повесить в кабинетах портреты своих детей и смотреть им в глаза перед принятием решений.

“Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент – это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей, и перед каждым решением смотрите им в глаза", - цитирует речь президента censor.net.ua.

20 мая в Киеве состоялась церемония вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского. На первых же минутах своей инаугурационной речи президент объявил о роспуске Верховной Рады.