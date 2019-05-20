Журналистов известной российской газеты уволили из-за статьи о возможной отставке Валентины Матвиенко ...

Как сообщает издание "Ведомости", из-за этой статьи покинут издание специальный корреспондент издательского дома "Коммерсантъ" Иван Сафронов и зам. редактора отдела политики Максим Иванов.

Об этом решении журналисты сообщили в соцсетях. По словам обоих журналистов, такое решение принял акционер, которым является российский олигарх Алишер Усманов. Они покидают издательский дом по соглашению сторон.

"С журналистами мы расстались, поскольку при подготовке заметки были нарушены редакционные стандарты "Коммерсанта"", - объяснил уход Сафронова и Иванова гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин. Он не раскрыл, что именно нарушено, и отказался комментировать вмешательство акционеров.

Материал о возможной отставке Матвиенко был опубликован 17 апреля. В нем говорилось, что в мае спикер Совета Федерации обсудит с президентом Владимиром Путиным свой возможный уход. Наиболее вероятным кандидатом на ее место назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Помимо Иванова и Сафронова авторами материала были Наталья Корченкова, Анастасия Мануйлова и Олег Сапожков. Как уточнил заместитель шеф-редактора "Коммерсанта" Глеб Черкасов на своей странице в Facebook, заявления об увольнении написали он сам, заведующая отделом политика Алла Барахова, ее заместитель Мария-Луиза Тирмастэ, корреспонденты Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Елизавета Миллер, Катерина Гробман, Всеволод Инютин, а также обозреватель Виктор Хамраев и специальный корреспондент Анна Пушкарская. Таким образом, заявления об увольнении подали все сотрудники отдела политики и курирующие их руководители.