Габурича отправили в Киев на торговые переговоры ...

В понедельник утром он опубликовал на своей странице в соцсети фотографии из кишинёвского аэропорта и написал: “Кто рано встаёт – тот отправляется с официальным визитом в Киев”. Габурич также сообщил, что впереди у него два дня министерских переговоров по торговым вопросам: запланированы двусторонние встречи с первым вице-премьером Украины Степаном Кубивом и еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальсмтрём.

Напомним, что в понедельник, 20 мая, в Киеве состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. На первых же минутах своей инаугурационной речи украинский президент объявил о роспуске Верховной Рады. Молдову на церемонии представлял глава МИДЕИ Тудор Ульяновский, в связи с тем, что приглашенный для участия в церемонии продолжающий занимать должность премьер-министра Павел Филип не вылетел в Киев из-за проблем со здоровьем.