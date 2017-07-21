Порошенко обвинен в отсутствии Додона на инаугурации Владимира Зеленского ...

Как сообщил советник президента по внешним связям Аурелиу Чокой, Додон отсутствовал в Киеве по вине уже бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Насколько мне известно, согласно Указу уже бывшего президента Порошенко, ответственность за организацию данной церемонии, включая приглашения была возложена на уходящее руководство Министерства иностранных дел Украины, совместно также с уходящей президентской администрацией Порошенко", - заявил чиновник.

В то же время, он уточнил, что " ведется работа" над повесткой личной встречи Додона с Зеленским.

Ранее уже сообщалось, что украинские власти до сих пор отказывались встречаться с Игорем Додоном после того, как он отказался признавать аннексированный Россией Крым украинским. Кроме того, известно, что благодаря содействию российских властей семья Додона ведет бизнес в Крыму.

На прошедшей 20 мая церемонии инаугурации президента Украины Молдову представил глав МИД в связи с тем, что приглашенный для участия в церемонии продолжающий занимать должность премьер-министра Павел Филип не вылетел в Киев из-за проблем со здоровьем.