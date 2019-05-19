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Беглые российские дельцы имеют доступ к поручениям Владимира Путина спецслужбам

Опубликовано : 20 май 2019 г. 17:08 | Просмотров: 412 | Категория: Криминал

(DOC) Российская "Новая газета" опубликовала дополнительные подробности в деле об убийстве миллиардера Александра Минеева и захвате его собственности структурами обвиненного в целом ряде тяжких уголовных преступлений бывшего российского и молдавского банкира Германа Горбунцова.

Как указано в публикации, автор расследования узнал новые подробности этого дела при встрече с молдавским политиком Ренато Усатым и обратившимся к нему бывшим помощником Горбунцова Тимуром Исаевым, пкоторый по его признанию "входил в преступную группу мафиозного типа, организованную Германом Горбунцовым".

Журналист оппозиционной российской газеты Ирек Муртазин сообщил, что его встреча с Усатым и Исаевым прошла в одной из европейских стран.

Среди материалов, предоставленных газете, журналист обратил особое внимание на документ с письменной резолюцией президента России Владимира Путина директору ФСБ Александру Бортникову с поручением проверить факты, изложенные в документе вдовой убитого миллиардера. Этот сугубо конфиденциальный документ попал в распоряжение находящегося тогда в международном розыске Германа Горбунцова.

Как сообщил Исаев, этот документ был показан ему Горбунцовым в качестве доказательства наличия покровителя в спецслужбах и "хороших связей в ФСБ". "Настолько хорошие, что у их покровителя есть доступ даже к документам, поступающим к директору ФСБ от президента России", - цитирует журналист слова Тимура Исаева.

Ссылаясь на Исаева, издание упоминает, что покровителем преступной группировки Горбунцова является генералом ФСБ и дает понять, что изданию известна его должность в ФСБ, по которой "не трудно вычислить и фамилию".

Издание приводит материалы, указывающие на причастность возглавляемой бывшим банкиром Германом Горбунцовым и предпринимателем Александром Калединым к организации убийства миллиардера Александра Минеева с целью завладения его активами и недвижимостью.

Примечательно, что, как указывает "Новая газета", сообщникам Горбунцова Александру Каледину и Александру Шибакову удалось выехать из России всего за несколько часов до операции по их задержанию. " По всей видимости, кто-то их предупредил. Можно предположить, что это был кто-то из высокопоставленных сотрудников ФСБ, прикрывавших деятельность FORUS Corporation. Возможно, этому человеку или группе лиц более полутора лет удавалось саботировать поручение президента России", - подчеркивает издание.  

Ранее уже сообщалось о тесных связях бывшего банкира Германа Горбунцова с олигархом и лидером правящей в Молдове Демпартии Владимиром Плахотнюком. В ноябре 2017 года, находившийся ранее в международном розыске за мошенничество и отмывание денег Горбунцов беспрепятственно приехал в Молдову якобы для дачи показаний. Тогда же, Горбунцов в интервью принадлежащему Плахотнюку телеканалу Publika сообщил, что "попил чаю" с Плахотнюком. Также, стало известно, что в ноябре 2016 года молдавские власти закрыли шесть уголовных дел в отношении Горбунцова взамен на клевету в отношении лидера "Нашей партии" Ренато Усатого и обвинение его в заказе покушения на Германа Горбунцова.


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