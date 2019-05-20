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Премьер-министр Украины объявил об уходе в отставку

Опубликовано : 20 май 2019 г. 18:26 | Просмотров: 438 | Категория: Мир

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман принял решение подать в отставку с сразу после намеченного на 22 мая очередного заседания правительства.

Об этом Гройсман объявил на брифинге в Кабинете министров.

"Сегодня президент Украины был приведен к присяге. Во время своей инаугурационной речи он сказал о том, что правительство должно сложить свои полномочия. Думаю, вы понимаете, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом", - сказал глава Кабинета Министров.

"Но вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - заявил Гройсман.

По словам Гройсмана, новый президент Украины взял на себя всю ответственность перед угрозами в будущем, которые есть в повестке дня. "Я предложил президенту, парламенту, чтобы мы совместно сформировали новую повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее. Президент выбрал другой путь. И я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые есть в повестке дня", - добавил премьер-министр Гройсман.

Владимир Гройсман является главой правительства с 14 апреля 2016 года.


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