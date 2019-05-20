Коллектив 'Коммерсанта' заявил о давлении на свободу слова в России ...

Журналисты российского "Коммерсанта" выступили с обращением, в котором объявили, что издание в ближайшее время не сможет информировать читателей о российской политике.

Как сообщает РБК, под обращением стоят имена 125 журналистов.

Журналисты назвали увольнение сотрудников издания проявлением давления на свободу слова. Обращение коллектива к читателям» опубликовали в социальных сетях несколько сотрудников Издательского дома "Коммерсантъ".

В нем, они приводят свою версию событий относительно причин увольнения корреспондентов издания, о которых стало известно днем, 20 мая.

Поводом стала заметка "Спикеров делать из этих людей", в которой сказано о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета федерации. "Как это часто бывает в реалиях современной российской политики, в материале использовались сведения и цитаты от анонимных источников, — пишут журналисты. — Заметка полностью отвечала стандартам "Ъ", который всегда опирается на надежные и проверенные источники. Более того, сразу после публикации авторы были премированы за этот материал."

Но, как утверждают журналисты, позже акционер (Алишер Усманов — Ред.) выразил "неудовольствие" статьей и потребовал раскрыть личности источников. "Согласно закону о СМИ и трудовому договору сотрудников "Ъ", редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени. Единственное исключение — наличие судебного запроса", — напоминают журналисты, утверждая, что обращения к акционеру и его представителю не повлияли на ситуацию.

"Коллектив "Коммерсанта" — штатные, внештатные, региональные, технические сотрудники; коллектив сайта ИД и радиостанции "Ъ-FM" — считает их увольнение ничем не обоснованным, губительным для редакции, а также открытым проявлением давления на свободу слова в России", — отмечается в обращении, с уточнением, что "коллектив "Ъ" считает себя обязанными сообщить читателям, что "Коммерсантъ" неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике".

Поводом для обращения стало увольнение сотрудников отдела политики газеты "Коммерсантъ", о котором стало известно днем, 20 мая. Издание покинули авторы материала об отставке спикера Совфеда Валентины Матвиенко, а также их коллеги — всего более 10 журналистов. Материал был посвящен возможному переходу Матвиенко на пост главы Пенсионного фонда.