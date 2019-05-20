Министр обороны Украины объявил об отставке на фоне `взорванного` Кремля ...

Перед тем как подать официальное прошение об отставке, глава Министерства обороны Украины Степан Полторак объявил об этом в соцсети и “прифотошопил” к своему портрету “взорванный” Кремль.

Дерзновенная картинка была вскоре удалена из публикации, однако скриншоты мгновенно разлетелись по соцсетям и интернет-СМИ.

«Я растроган. Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас - она на уровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас», - цитирует экс-министра агентство УНИАН.

Степан Полторак официально подал в отставку с поста министра обороны Украины сразу после вступления в должность президента Владимира Зеленского. С прошением об отставке к новому президенту обратился целый ряд чиновников и министров, включая главу кабмина Владимира Гройсмана. Напомним также, что в своей инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.