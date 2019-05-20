Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом ...

Стала известна реальная причина отсутствия Филипа на инаугурации Зеленского, которая ничего общего не имела с состоянием здоровья Филипа.

Об этом агентству OMEGA сообщил источник в МИДЕИ Молдовы.

"Дело в том, что премьер-министр запрашивал двустороннюю встречу с господином Зеленским. Официальный Киев отказал в такой встрече. Возможно, такое решение было принято в связи с неопределенным статусом господина Филипа", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что после такого решения украинских властей и был командирован в Киев и.о. министра иностранных дел Ульяновский.

Ранее уже сообщалось, что продолжающий незаконно занимать должность премьер-министра Молдовы Павел Филип планировал принять участие в прошедшей 20 мая, в Киеве, инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на это, 20 мая стало известно, что Павел Филип не поехал в Киев "по состоянию здоровья".