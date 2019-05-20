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На Порошенко подали первое заявление о госизмене и попытке захвата власти

Опубликовано : 21 май 2019 г. 11:22 | Просмотров: 966 | Категория: Мир

В украинское Государственное бюро расследований (ГБР) впервые направлено заявление о преступлениях экс-президента Петра Порошенко.

Как сообщает Интрефакс-Украина, документ составлен юристом Андреем Портновым, бывшим замглавы президентской администрации времен правления Виктора Януковича.

“Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий”, - написал Портнов на своей странице в соцсети и опубликовал копию отправленного в ГБР заявления.

Речь идёт об инциденте в Керченском заливе в ноябре 2018 года, когда Украина была готова ввести военное положение. Портнов считает, что  Порошенко, "действуя умышленно, в составе организованной группы лиц, владея всей полнотой информации о напряженной ситуации в Керченском проливе и о высокой вероятности агрессивных действий вооруженных сил РФ… приказал (или согласовал приказ) осуществить переход корабельной группы ВМС ВС Украины с Черного моря в Азовское море через Керченский пролив". По мнению юриста, этот инцидент должен был привести к серьёзным последствиям, которые позволили бы президенту лишний раз указать на акт российской агрессии и в связи с этим отменить или перенести президентские выборы. То есть фактически была предпринята попытка захвата власти.

Андрей Портнов призывает Госбюро расследований допросить самого Порошенко, членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, представителей командования Вооружённых сил, а также других причастных к тем событиям лиц.

25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский военный буксир, совершавший вместе с другими кораблями плановый переход из Одессы в Мариуполь. После этого российские власти в целях безопасности закрыли Керченский пролив для прохождения гражданских судов. 

По информации командования украинских ВМС, российская сторона была заранее уведомлена о намерении осуществить переход. Однако Москва утверждала, что заявки на прохождение Керченского пролива не были поданы. Позже в ФСБ России сообщили, что три украинских корабля пересекли государственную границу Российской Федерации и “неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации”, в нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

В результате действий российского спецназа, с применением оружия на поражение, корабли украинских ВМС были остановлены. Захваченные украинские корабли были отбуксированы в Керчь.


Метки к статье: Петр Порошенко, заявление, преступления, госизмена, захват власти, превышение полномочий

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