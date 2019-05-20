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Экс-президента Аргентины судят за преступный сговор с целью отмывания денег

Опубликовано : 21 май 2019 г. 13:44 | Просмотров: 147 | Категория: Мир

В столице Аргентины начался судебный процесс над бывшим президентом Кристиной Киршнер, обвиняемой в коррупции и преступном сговоре с целью отмывания денег.

По данным следствия, в 2008-2013 годах президент помогала приближённому семье бизнесмену выигрывать государственные тендеры на строительство инфраструктуры в одной из аргентинских провинций, причём стоимость работ была завышена на 15%. Помимо этого Кристину Киршнер обвиняют в незаконном обогащении, растрате государственных средств и причастности к махинациям в Центральном банке страны, - сообщает BBC.

Издание также отмечает, что статус сенатора даёт экс-президенту неприкосновенность, и даже если суд признает её виновной, она сохранит свободу. К тому же Киршнер пользуется популярностью у населения: по данным опросов, проведённых осенью прошлого года, её поддерживает даже больше людей, чем нынешнего президента.

Кристина Киршнер занимала пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год, до неё государство возглавлял её супруг. В общей сложности семья правила страной 12 лет. В 2017 году Кристина стала сенатором, а незадолго до начала суда, в мае 2019, заявила о намерении стать вице-президентом. За годы правления оппозиция неоднократно обвиняла Киршнер в коррупции и провальной экономической политике.


Метки к статье: Кристина Киршнер, Аргентина, экс-президент, коррупция, отмывание денег, судебный процесс

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