Киртоакэ подтвердил, что осуждённый Киринчук скрывается в Румынии ...

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции во вторник лидер Либеральной партии Дорин Киртоакэ.

“Господин Киринчук сейчас находится в Яссах, там, где его семья. Мы с ним общаемся, поддерживаем связь. Мы считаем, что Яссы – не за границей, и вообще Молдова и Румыния должны быть одной страной”, - приводит высказывание Киртоакэ телеканал TV8.

Напомним, 16 мая экс-министр транспорта и дорожной инфраструктуры либерал Юрий Киринчук получил 3 года 6 месяцев тюремного заключения. Соответствующий вердикт вынесла Апелляционная палата, решение можно обжаловать в Высшей судебной палате.

В 2017 году Юрий Киринчук, находясь в должности министра транспорта, был обвинён в организации преступной схемы с целью получения финансовой выгоды в особо крупных размерах. В ходе следствия чиновник вину свою признал и был отправлен в отставку.

В 2016-2017 гг. в результате преступных действий министра один из подрядчиков по строительству автодорог был вынужден подписать документы о передаче 50% работ стоимостью около 9 миллионов евро контролируемым чиновником компаниям. Более того, по указанию министра, предпринимателя обязали уступить еще пять процентов суммы контракта, то есть, 400 тыс. евро.

Также Киринчук обвинялся в злоупотреблении служебным положением при организации экономически необоснованного ремонта подъездной дороги за счет дорожного фонда к селу Флорень на общую сумму 8 404 785 леев. Там же находится компания "Fortina Labis", в которой Киринчук является совладельцем.