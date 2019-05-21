Личные данные почти 50 млн пользователей Instagram `слили` в сеть ...

Как сообщает BBC со ссылкой на TechCrunch, слитые данные включали не только общедоступную информацию о пользователях, но их е-мейлы, домашние адреса и телефоны, а также данные о стоимости рекламы на странице. Это идёт вразрез с политикой сети Instagram, утверждающей, что не собирает информацию о пользователях. В открытый доступ попали в том числе и данные с аккаунтов знаменитостей, инфлюенсеров и популярных брендов, отмечает издание.

Журналисты TechCrunch связали находку с базирующейся в Индии компанией Chtrbox, которая занимается маркетингом в социальных сетях. Вскоре после обнаружения утечки компания закрыла базу данных.