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Личные данные почти 50 млн пользователей Instagram `слили` в сеть

Опубликовано : 21 май 2019 г. 17:04 | Просмотров: 202 | Категория: Мир

На популярной коммерческой платформе компании Amazon обнаружена база данных с информацией о 49 миллионах пользователей сервиса Instagram, принадлежащего соцсети Facebook

Как сообщает BBC со ссылкой на TechCrunch, слитые данные включали не только общедоступную информацию о пользователях, но их е-мейлы, домашние адреса и телефоны, а также данные о стоимости рекламы на странице. Это идёт вразрез с политикой сети Instagram, утверждающей, что не собирает информацию о пользователях. В открытый доступ попали в том числе и данные с аккаунтов знаменитостей, инфлюенсеров и популярных брендов, отмечает издание.

Журналисты TechCrunch связали находку с базирующейся в Индии компанией Chtrbox, которая занимается маркетингом в социальных сетях. Вскоре после обнаружения утечки компания закрыла базу данных.


Метки к статье: Instagram, база данных утечка, личные данные, пользователи

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