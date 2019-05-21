Зеленский подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
Он также назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля. Текст указа опубликован на сайте президента.
В указе отмечается, что решение принято на основании п. 1 ч. 2 ст. 90, в которой говорится об отсутствии в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней.
О своем решении распустить Раду и провести досрочные выборы Владимир Зеленский объявил накануне, в ходе своей инаугурации, выступая перед депутатами Верховной рады.
Ранее Владимир Зеленский объяснил решение распустить парламент не только фактическим отсутствием коалиции, но и недоверием граждан к парламенту.
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