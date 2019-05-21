После визита Габурича Украина обложила молдавский цемент дополнительными пошлинами ...

Антидемпингогвые пошлины для России, Беларуси и Молдовы будут действовать в течение пяти лет.

Соответствующее решение приняла украинская Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ). Пошлиной будет облагаться импорт в Украину цементных клинкеров и портландцемента.

МКМТ установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015-2018 годов. В то же время, доли импорта цементных клинкеров и портландцемента с РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину в течение всего периода исследования постоянно росли, что свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики Украины от 21 мая.

Таким образом, принято решение о применении антидемпинговой пошлины в размере 114,95% с товара происхождением из Российской Федерации; 57,03% - с товара происхождением из Республики Беларусь; 94,46% - с товара происхождением из Республики Молдова.

Примечательно, что за несколько дней до появления этого решения в Украине с двухдневным визитом побывал министр экономики Молдовы Кирилл Габурич. В Киеве проводилась неформальная министерская встреча ЕС, Украины, Грузии и Молдовы.