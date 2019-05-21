Главой президентской администрации Зеленского стал личный адвокат олигарха Коломойского ...

Юрист Андрей Богдан назначен главой администрации президента Украины Владимира Зеленского. Указ был подписан и опубликован на официальном сайте главы государства 21 мая.

Помимо этого назначены пять заместителей главы администрации, среди них – сценарист студии “Квартал 95” Юрий Костюк. Своим первым помощником Зеленский назначил своего бизнес-компаньона, соучредителя студии “Квартал 95” Сергея Шефира.

В первом же выступлении на телевидении в новой должности Андрей Богдан заявил, что при правлении Зеленского Украина в отношении России будет придерживаться политики “кнута и пряника”.

10 мая в интервью изданию РБК-Украина олигарх Игорь Коломойский, которого тесно связывают с нынешним президентом Украины, сообщил, на кого “ставит” в будущей администрации Зеленского и назвал имя своего личного адвоката Андрея Богдана.