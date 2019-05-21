Додон направил в КС очередной запрос и пригрозил роспуском парламента ...

Занимающий пост президента Молдовы Игорь Додон вновь обратился в Конституционный суд. На этот раз он просит разъяснить, когда он сможет распустить парламент в случае его неработоспособности.

Законодательство подразумевает, что в случае невозможности в течение трёх месяцев формирования кабинета министров или блокирования процедуры принятия законов президент, проконсультировавшись с парламентскими фракциями, имеет право распустить законодательный орган. Додон попросил пояснить, с какого момента начинается отсчёт этих трёх месяцев: с дня официального признания результатов выборов или же с даты первого заседания парламента. Также занимающий должность президента пригрозил партиям, что распустит парламент, если в течение двух недель они не договорятся о создании большинства.

Напомним, в конце апреля Додон уже направлял запрос в Конституционный суд и просил разъяснить, может ли он предложить кандидатуру премьера в условиях, когда не избрано руководство парламента, и он остаётся нефункциональным. Судьи КС решили, что такое невозможно, соответствующее решение было обнародовано 15 мая.