Корабль под молдавским флагом перевозил тонны оружия из Турции в Ливию ...

Как сообщает jurnal.md, на борту корабля Amazon, следовавшего из порта Самсун, были обнаружены противотанковые и зенитные ракеты, а также современные бронетранспортёры. Транспортное судно зарегистрировано в порту Джурджулешь, но управляет им компания-судовладелец в Турции. Оружие и техника предназначались для сил правящей коалиции Ливии в Триполи, где уже несколько месяцев идёт противостояние с войсками маршала Халифы Хафтара.

Сообщается, что груз вернули отправителю, а корабль с молдавским флагом лишили права на судоходство. Инцидент был зафиксирован в воскресенье, 19 мая.

Запрет на поставки оружия в Ливию был введён по решению Организации Объединённых Наций в 2011 году после свержения режима Моаммара Каддафи. Этот шаг был сделан ради прекращения вооружённых стычек между враждующими группировками и восстановления мира в стране.