Украинские депутаты отказались рассматривать проекты Зеленского об изменении избирательной системы ...

Инициатива предусматривает отмену смешанной избирательной системы и введение пропорциональной по закрытым спискам, а также снижение проходного барьера с 5% до 3%.

Как передает "Интерфакс-Украина", за включение в повестку дня сессии президентского законопроекта и альтернативного депутатского проголосовали 92 парламентария, тогда как для принятия решения необходимо не менее 226 голосов.

Текст законопроекта был обнародован на официальном сайте Верховной Рады 22 мая. В пояснительной записке, в частности, отмечается, что грядущие парламентские выборы в Украине должны проводиться по избирательной системе, которая применялась ранее и понятна избирателям.

“Такой избирательной системой является пропорциональная избирательная система с закрытыми партийными списками. Ее сочетание с невысоким избирательным барьером позволит обеспечить обновление политических элит, учесть региональные интересы при формировании государственной политики, появление в парламенте новых партий, повышение ответственности партий за собственные решения и деятельность правительства, сформированного представленными в парламенте партиями”, - говорится в документе.