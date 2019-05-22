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Додон обзавелся счетами в Швейцарии и недвижимостью в Крыму и Москве

Опубликовано : 22 май 2019 г. 19:57 | Просмотров: 2055 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон через подставных лиц владеет недвижимостью и счетами на десятки миллионов долларов в швейцарских банках.

Об этом заявил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый в эфире телеканала TV8. 

Как следует из заявления Усатого, часть недвижимости Додон приобрел в Крыму уже после того, как он был аннексирован Россией на деньги, которые Додон получил в Москве на првоедение выборов в Молдвое.

Ренато Усатый уточнил, что часть своего капитала, который измеряется десятками миллионов долларов, Додон хранит в швейцарских банках на счетах, открытых через сестру одного московского друга Додона.

Кроме того, - как заявил Усатый, за последние годы Додон обзавелся квартирами в Москве и в Крыму. В этом случае, недвижимость Додона оформляется через его доверенное лицо Вадима Чубару. "Это человек, который по Москве оформляет для него земли, квартиры покупает", - отметил Усатый. Он сообщил, что первые квартиры были приобретены после парламентских выборов 2014 года на деньги, оставшиеся после выборов. Усатый уточнил, что речь идет о четырех квартирах, приобретенных в одном полуэлитном доме на Юго-Западе Москвы. Тогда, из четырех квартир две были приобретены для Додона и лидера партии Зинаиды Гречаной.

Примечательно, что в декларации о доходах Игоря Додона не фигурирует недвижимость в России, а также какие-либо счета в иностранных банках.




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