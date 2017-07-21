ООН: Сегодня риск ядерной войны – наивысший с 1945 года ...

На сегодняшний день отмечается наиболее высокая вероятность начала глобального конфликта с момента окончания Второй Мировой войны.

Об этом заявила директор Института ООН по исследованию проблем вооружения Рената Дван. По её словам, сегодня все государства, обладающие ядерным арсеналом, проводят модернизацию вооружения. При этом она отметила, что отчасти из-за стратегической конкуренции между США и Китаем ситуация с контролем над ядерным оружием динамично меняется.

Также она указала, что в настоящее время размывается грань между нападением и обороной, что во многом связано с появлением новых способов ведения войны. Всё большая роль отводится вооружённым группам, частным наёмникам и новейшим технологиям, пояснила Дван.

«Риски применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после Второй мировой войны», - цитирует эксперта ООН издание Business Insider.