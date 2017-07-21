В Украине вступил в силу указ о роспуске парламента и внеочередных выборах ...

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении даты внеочередных парламентских выборах опубликован в официальном издании центральных органов власти “Урядовий кур'єр” и вступил в силу.

В документе предусматривается, что досрочные выборы в парламент должны состояться 21 июля 2019 года. Этим же указом правительству поручено выделить финансирование на проведение выборов.

Напомним, 20 мая в ходе инаугурации новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду и призвал правительство подать в отставку. 22 мая украинские депутаты отказались рассматривать предложенные президентом проекты об изменении избирательного законодательства, предусматривавшие отмену мажоритарной системы и понижение проходного барьера с 5% до 3%.