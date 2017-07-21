В Одесской области был убит бывший мэр Тирасполя ...

Как сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в областном управлении Нацполиции, у бывшего приднестровского чиновника были связаны руки и пробита голова. Рядом с ним стоял автомобиль "Инфинити"

Безбабченко был найден после того, как несколько дней назад исчез.

С 1990 года Безбабченко возглавлял тираспольскую строительную компанию, а в 2012-2016 г.г. был назначен главой госадминистрации Тирасполя. 28 сентября 2016 года подал в отставку и принял участие в избирательной кампании тогдашнего лидера непризнанного региона Евгения Шевчука. После поражения Шевчука, скрывался в Украине.