Стартовали выборы в Европарламент ...

23 мая начались выборы в Европейский парламент. Голосование в странах союза проходит в разные дни, общие результаты будут известны в воскресенье, 26 мая.

Первой среди стран ЕС выборы проводит Голландия, у нее в объединённом парламенте 26 мест. В этот день выборы пройдут и в Великобритании, которая так и не успела завершить “брексит”. В пятницу к урнам придут граждане Ирландии. В субботу свои голоса отдадут литовцы, мальтийцы и словаки. Оставшиеся страны организуют выборы в воскресенье. В Чехии голосование продлится два дня: пятницу и субботу, передает Euronews.

Всего в Европарламенте 751 место, большинство из них (96) занимает Германия, как самая населённая страна Евросоюза. Небольшим странам, таким как Мальта, Люксембург и Кипр предоставляется по шесть мандатов.

На выборах 2019 года своим правом голоса смогут воспользоваться примерно 427 миллионов жителей стран Евросоюза. На прошлых выборах в Европарламент, состоявшихся в 2014 году, среднестатистическая явка составила 42,6%, а в странах Восточной Европы голосование проигнорировали три четверти избирателей.